Pronóstico del Tiempo del MARTES 19 de Mayo de 2026: ¿En qué Estados Prevalecerá la Onda de Calor?

Para este martes 19 de mayo, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

A partir de este día en San Luis Potosí, Aguascalientes e Hidalgo, finalizará la onda de calor.

Por otra parte, una línea seca en el norte del país, un canal de baja presión en el noreste, inestabilidad atmosférica, la aproximación de un sistema frontal al norte y la corriente en chorro subtropical, generarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras en dichas regiones.

Además, se esperan lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del occidente, centro, sur y sureste, incluido el Valle de México.

Valle de México

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado .

se espera . Por la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte, centro y este) y en la Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

se prevé en el Estado de México (norte, centro y este) y en la Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 27 a 29 °C.

Lluvias

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Coahuila (norte), Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte).

en Coahuila (norte), Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato (noreste), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte) y Chiapas (sur).

en Guanajuato (noreste), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte) y Chiapas (sur). Se prevén intervalos de chubascos en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Lluvias aisladas en Aguascalientes, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Calor

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

en Sonora (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste). Máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Frío

Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, con heladas.

durante la del martes en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, con heladas. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en zonas serranas de Sonora.

Viento y oleaje

Se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Sonora y Chihuahua; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte).

y tolvaneras en Sonora y Chihuahua; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán; con posibles tolvaneras en Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí; y de componente sur en Nuevo León y Tamaulipas.

en Campeche y Yucatán; con posibles tolvaneras en Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí; y de componente sur en Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Oleaje de 2 a 3 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California.

en costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

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Con información de SMN

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