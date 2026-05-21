Pronóstico del Tiempo en México JUEVES 21 de Mayo de 2026: Lluvias en Estos Estados

Para este jueves canales de baja presión, el flujo de la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes en el Estado de México.

La onda tropical número 1 se extenderá al sur del golfo de Tehuantepec, reforzando el potencial de lluvia en la región.

Una línea seca en el noreste y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del país, ocasionarán rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del norte del territorio mexicano.

La onda de calor prevalecerá en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Valle de México

Por la mañana , se pronostica cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco a templado .

, se pronostica . Para la tarde , se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (este) y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

, se prevé en el Estado de México (este) y en la Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Lluvias

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste).

en Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala, Guerrero y Estado de México (este y noreste).

en Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala, Guerrero y Estado de México (este y noreste). Intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Ciudad de México.

en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Ciudad de México. Lluvias aisladas en Nayarit, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Calor

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. De 30 a 35 °C en Aguascalientes (oeste), Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Frío

Se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Durango.

con heladas durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Durango. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla.

Viento y oleaje

Se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Campeche y Yucatán.

en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Campeche y Yucatán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo.

en Baja California, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo. Oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

Historias recomendadas:

Con información del SMN

LECQ