Pronóstico del Tiempo en México SÁBADO 23 de Mayo 2026: ¿En Qué Estados Habrá Lluvias Fuertes?

Para este sábado, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el norte del país, una línea seca en el noreste, un canal de baja presión en el oriente y sureste, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, además de la Mesa Central.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente.

El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), finalizando a partir de este día en Durango.

Valle de México

Para la mañana se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco a templado en la región.

se pronostica a templado en la región. Por la tarde se espera ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos , descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

se espera , descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Lluvias

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Nuevo León (norte, este y sur), Tamaulipas (norte y suroeste), San Luis Potosí (este y noreste), Veracruz (centro), Puebla (este y sureste) y Oaxaca (norte y centro).

en Nuevo León (norte, este y sur), Tamaulipas (norte y suroeste), San Luis Potosí (este y noreste), Veracruz (centro), Puebla (este y sureste) y Oaxaca (norte y centro). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Tlaxcala, Estado de México (este y suroeste), Guerrero (norte y este) y Chiapas (centro y costa).

Intervalos de chubascos en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Calor

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

en Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte y centro), Veracruz (sur), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Coahuila (centro), Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Querétaro (norte), Nayarit, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

en Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Coahuila (centro), Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Querétaro (norte), Nayarit, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur (sur), Nuevo León (este), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Frío

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Durango.

con heladas durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Durango. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado en zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

Viento y oleaje

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y con tolvaneras: Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas.

en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y con tolvaneras: Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Con información de SMN

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