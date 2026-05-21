Pronóstico del Tiempo en México VIERNES 22 de Mayo de 2026: Lluvias en Gran Parte del País

Para este viernes, un canal de baja presión en el noreste, centro, oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, así como chubascos en la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Una línea seca en el norte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras y lluvias con chubascos en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

El ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en la mayor parte de México, manteniendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Valle de México

Para la mañana , se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región.

, se prevé en la región. Por la tarde , se espera ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

, se espera con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Lluvias

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla (sur), Oaxaca (noroeste, centro y sur) y Chiapas (centro y sur).

en Puebla (sur), Oaxaca (noroeste, centro y sur) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (este y noreste), Nuevo León (centro, este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Veracruz (centro), Tlaxcala y Guerrero (este).

en Coahuila (este y noreste), Nuevo León (centro, este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Veracruz (centro), Tlaxcala y Guerrero (este). Intervalos de chubascos en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Calor

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

en Sinaloa (norte y centro), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (centro), Chiapas (centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. De 30 a 35 °C en Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Frío

Se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Durango y Chihuahua.

con heladas durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Durango y Chihuahua. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Baja California, Sonora, Puebla y Estado de México.

Viento y oleaje

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Jalisco y Aguascalientes.

en Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Jalisco y Aguascalientes. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, y Quintana Roo.

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Con información de SMN

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