Pronóstico del Tiempo en México VIERNES 26 de Diciembre 2025: Lluvias Fuertes

Este viernes el frente frío número 24 ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura en el noroeste, lluvias puntuales fuertes en Baja California; lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

En tanto, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, una vaguada y circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro, sur y sureste, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

En el norte del territorio nacional, se prevé tiempo estable y sin lluvia; ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Para la mañana , se espera cielo medio nublado , ambiente frío a fresco ; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas.

, se espera , ; y con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde , se prevé ambiente templado , cielo medio nublado a nublado con chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

, se prevé , cielo medio nublado a nublado con chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; que podrían acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Lluvias

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca.

en Chiapas y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Guerrero, Veracruz (Olmeca) y Tabasco.

en Baja California, Guerrero, Veracruz (Olmeca) y Tabasco. Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

en Baja California Sur, Sonora, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Calor

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).

en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Viento

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h , durante la mañana en istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

con rachas de , durante la mañana en istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

de con rachas de en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California.

Con información de SMN

