Pronóstico del Tiempo en México VIERNES 26 de Diciembre 2025: Lluvias Fuertes
N+
Se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca. En Baja California, Guerrero, Veracruz y Tabasco se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes
COMPARTE:
Este viernes el frente frío número 24 ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura en el noroeste, lluvias puntuales fuertes en Baja California; lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
En tanto, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, una vaguada y circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro, sur y sureste, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.
En el norte del territorio nacional, se prevé tiempo estable y sin lluvia; ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Valle de México
- Para la mañana, se espera cielo medio nublado, ambiente frío a fresco; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas.
- Por la tarde, se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C.
Lluvias
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Guerrero, Veracruz (Olmeca) y Tabasco.
- Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.
- Probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Calor
- Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Frío
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- Mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Viento
- Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana en istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California.
Historias recomendadas:
- Contingencia Ambiental en Edomex se Mantendrá hasta el Viernes 26 de Diciembre
- Trump Ordena Operación Militar Contra el Estado Islámico en Nigeria
- Familia de Abril, Madre que Murió en Explosión en Iztapalapa, No Recibió Indemnización: Fiscalía
Con información de SMN
LECQ