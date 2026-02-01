Pronóstico del Tiempo Domingo 1 de Febrero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Nevará?

Para este domingo 1 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 10 estados por el frente frío número 32; además, se espera la caída de nieve o aguanieve en cuatro zonas altas.

De acuerdo con las previsiones, se espera que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantenga el ambiente gélido a muy frío con posibles heladas en el norte, centro y oriente del país.

Según el SMN, se pronostican densos bancos de niebla, lluvias y chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, el ingreso de humedad del Pacífico originará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Guerrero y Oaxaca

Video: Frente Frío 32 Dejó Bajas Temperaturas y Vientos Fuertes en el Sureste del País.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Chiapas, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero y Oaxaca.

(25 a 50 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

(5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las siguientes zonas:

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Michoacán.

: Michoacán. De 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.

en zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí. De -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado por la mañana con ambiente de frío a muy frío, bancos de niebla y heladas en zonas altas de la región.

Se mantiene la probabilidad por la mañana de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a los 3,800 msnm

Video: Alertas por Frío en CDMX: Previeron Heladas y Temperaturas de Hasta 1 Grado.

Durante la tarde, se pronostica ambiente fresco a templado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 3 a 5 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ