Pronóstico del Tiempo Domingo de 14 de Diciembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá?.

Para este domingo 14 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 15 estados, debido al frente frío número 21.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el frente se desplace sobre el noreste del territorio mexicano y la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión.

Además, se prevé que la masa de aire polar asociada al sistema frontal generará descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República.

Las lluvias más intensas serán en Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este).

(75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y oeste) y Chiapas (norte y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

(50 a 75 mm): Nuevo León (centro y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Sierra Baja, Sierra Gorda, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca (norte y este) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

(25 a 50 mm): Coahuila, Guanajuato, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

(5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado durante este domingo.

Por la mañana ambiente fresco con bancos de niebla en partes altas. Mientras que en la tarde, habrá ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos en el norte del Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

