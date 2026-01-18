Pronóstico del Tiempo Domingo 18 de Enero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Podría Nevar?

Para este domingo 18 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en ocho entidades, debido al frente frío número 29. También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en seis picos o volcanes del país.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal se desplace sobre el oriente y sureste del país, así como la península de Yucatán. Mientras que una masa de aire polar causará ambiente muy frío y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Según el SMN, habrá evento de "Norte" muy fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

(75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan).

(50 a 75 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Sotavento), Campeche y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Sotavento), Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Yucatán.

(5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las cimas de las siguientes zonas:

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Nevado de Toluca

Nevado de Colima

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango. De -5 a 0 °C en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se esperan condiciones de nublado la mayor parte del día. Por la mañana, se pronostican lluvias aisladas, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Por la tarde, se prevé ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 6 a 8 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ