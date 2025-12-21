Pronóstico del Tiempo Domingo 21 de Diciembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá?
Autoridades de Conagua prevén que este 21 de diciembre se registren fuertes precipitaciones en 11 estados, debido a canales de baja presión y el acercamiento de un nuevo frente frío
Para este domingo 21 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en al menos 11 entidades, debido a canales de baja presión, un anticiclón y la aproximación de otro frente frío.
De acuerdo con las previsiones, se esperan afectaciones desde el oriente hasta el sureste del país y sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y mar Caribe, hacia el interior del país.
Además, se prevé que el nuevo frente se extenderá sobre el norte de México, ocasionando fuertes rachas de viento en esa región. Aunado a ello, se pronostica un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, el cual propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país.
Eso ocasionará un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, persistirá ambiente frío a muy frío durante la madrugada y mañana de este domingo.
Las lluvias más intensas serán en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, indicó el SMN.
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte y este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro (Sierra Gorda).
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.
Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sinaloa (centro).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco, bancos de niebla y bruma, durante la mañana.
Mientras que por la tarde, se espera ambiente templado, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la capital del país será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C.
Con información de Conagua
