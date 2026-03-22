Pronóstico del Tiempo Domingo 22 de Marzo: ¿En Qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Hará Calor?

Para este domingo 22 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos 11 entidades, así como una onda de calor en siete estados más.

Según los pronósticos, se espera una circulación ciclónica sobre el noreste de México y una vaguada en altura sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Esa situación causará precipitaciones y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

"Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional", añadió el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

: Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.

(5 a 25 mm): Colima, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Video: Seguirán las Lluvias, el Viento y las Bajas Temperaturas en Gran Parte del País.

¿Dónde hará más calor?

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste y suroeste)

Sinaloa (este)

Jalisco (centro)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

Sonora

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sonora (este).

: Sonora (este). De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Nayarit, Colima, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C en las sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México por la mañana.

Mientras que en la tarde se prevé ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y la Ciudad de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

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ASJ