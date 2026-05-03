Pronóstico del Tiempo Domingo 3 de Mayo: Nuevo Frente Frío, Lluvias y Calor en el País.

Para este domingo 3 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en 10 estados, un nuevo frente frío y una onda de calor extendida sobre nueve entidades más.

El sistema frontal número 48 se estacionará sobre la península de Yucatán, mientras que la masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec.

Además, se espera un nuevo frente frío sobre el noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, con las corrientes en chorro polar y subtropical.

El ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, originará lluvias y chubascos en zonas del occidente y sur del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

(75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (sur) y Chiapas (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca (noreste y este), Campeche (este y suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte, oeste y sur).

(50 a 75 mm): Oaxaca (noreste y este), Campeche (este y suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte, oeste y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (sureste), Puebla (centro y este) y Tlaxcala.

(25 a 50 mm): Hidalgo (sureste), Puebla (centro y este) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Las lluvias fuertes a torrenciales, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Video: Pronóstico del Tiempo: Calor Dará Un Poco de Tregua Gracias a los Efectos del Frente Frío 48.

¿Dónde habrá una onda de calor?

Durango (oeste)

Sinaloa (centro)

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Michoacán (noroeste y suroeste)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (sur)

Chiapas (costa)

Morelos

Puebla (suroeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Durango (oeste), Sinaloa (centro), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero (noroeste), Chiapas (costa), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

: Durango (oeste), Sinaloa (centro), Michoacán (noroeste y suroeste), Guerrero (noroeste), Chiapas (costa), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Tabasco.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en la madrugada en Durango.

con heladas en la madrugada en Durango. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua.

con heladas en sierras de Chihuahua. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado con presencia de bruma en la región durante la mañana.

Hacia la tarde, se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales estarán acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

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