Pronóstico del Tiempo Domingo 5 de Abril: Lluvias Fuertes Con Granizo y Onda de Calor en México.

Para este domingo 5 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en 22 entidades por el frente frío número 43, así como la posible caída de nieve en tres zonas y una onda de calor en cuatro estados.

Según los pronósticos, se espera que el sistema frontal iniciará su desplazamiento sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con una vaguada en altura y con un canal de baja presión, originando intensas precipitaciones, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste, centro y oriente del país

Además, la masa de aire polar asociada al frente frío generará un descenso de las temperaturas sobre el norte y centro del país, así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

Igual se pronostica la onda de calor en Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Video: Frente Frío 43 Causará Lluvias con Descargas Eléctricas y Rachas de Viento en el Norte del País.

¿Dónde caerá nieve o aguanieve?

En las cimas de los volcanes:

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Pico de Orizaba

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

: Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región; y frío en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar encharcamientos e inundaciones.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

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