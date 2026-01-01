Pronóstico del Tiempo Jueves 1 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Clima el Primer Día del Año?

Para este 1 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en ocho entidades del país, debido a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

De acuerdo con las previsiones, se espera que esos fenómenos entrarán en interacción con la corriente en chorro subtropical y ocasionarán rachas fuertes de viento, además de chubascos y lluvias fuertes.

Según el SMN, se extiende la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Las lluvias más intensas serán en Baja California, Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California.

(50 a 75 mm): Baja California. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora.

(25 a 50 mm) Sonora. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

(5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán y Tabasco.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 °C: Coahuila, Durango (oeste), Nayarit, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado durante el día y por la mañana ambiente frío a fresco en la región.

Se espera frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde se prevé ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la capital del país será de 5 a 7 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ASJ