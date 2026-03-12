Pronóstico del Tiempo JUEVES 12 de Marzo de 2026: Habrá Descenso de Temperaturas

Para este jueves 12 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente y sureste del país, y en la península de Yucatán.

También se esperan lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo y lluvias intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Mientras tanto, la masa de aire polar, provocará un descenso de temperatura en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste del territorio nacional.

Video: Recorrido por Sabancuy, un Rincón de Riqueza Natural en Campeche: Colorido Mexicano

Habrá evento de Norte de muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además del istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente del país.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste); iniciando a partir de este día en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (oeste).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente de fresco a templado con probabilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

