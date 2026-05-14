Pronóstico del Tiempo JUEVES 14 de Mayo de 2026: ¿En Qué Estados Seguirá la Onda de Calor?

Para este jueves 14 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que prevalecerá la onda de calor en 14 entidades.

Por otra parte, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el sureste mexicano, además de la península de Yucatán.

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Simultáneamente, habrá lluvias e intervalos de chubascos sobre entidades del occidente, norte, centro, oriente y sur del territorio nacional.

Finalmente, se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (norte), Tabasco (sur), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte).

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte) y Veracruz (norte y sur).

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Clima en el Valle de México

En el transcurso del día se pronostica cielo medio nublado a nublado, por la mañana ambiente fresco a templado y bruma en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

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Con información de Conagua

ICM