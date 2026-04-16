Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo JUEVES 16 de Abril de 2026: Habrá Lluvias, Viento y Calor en el País

Pronóstico del Tiempo JUEVES 16 de Abril de 2026: Habrá Lluvias, Viento y Calor en el País

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En Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos los termómetros podrían alcanzar los 45 °C; mientras que se esperan lluvias en el occidente, centro y sureste del país

Pronóstico del Tiempo JUEVES 16 de Abril de 2026: Habrá Lluvias, Viento y Calor en el País

Familias morelenses se divierten en una fuente ante las altas temperaturas, en Jiutepec. Foto: Cuartoscuro

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Para este jueves 16 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila; y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. 

Se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí; y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, habrá lluvias puntuales fuertes en Chiapas; chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

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Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur). 

Asimismo, se pronostica mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Lluvias en el país

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

  • De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, norte y sur), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves:  zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves:  zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región. 

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en el Estado de México las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas; y sin lluvia en la Ciudad de México. 

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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Con información de Conagua

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