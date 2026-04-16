Pronóstico del Tiempo JUEVES 16 de Abril de 2026: Habrá Lluvias, Viento y Calor en el País

Para este jueves 16 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila; y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí; y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, habrá lluvias puntuales fuertes en Chiapas; chubascos en Oaxaca y lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

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Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).

Asimismo, se pronostica mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, norte y sur), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en el Estado de México las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas; y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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Con información de Conagua

ICM