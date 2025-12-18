Pronóstico del Tiempo JUEVES 18 de Diciembre de 2025: En Estas Entidades Lloverá Fuerte
N+
Se prevé ambiente frío a muy frío en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer
COMPARTE:
Para este jueves 18 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.
Asimismo, se prevé ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.
Durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con las corrientes en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C.
Historias recomendadas:
- Estas Fueron las Principales Frases del Mensaje de Trump a la Nación: "Heredé Un Desastre"
- Armada de Venezuela Escolta Buques Petroleros; "No Nos Intimidan", Dice Ministro de Defensa
- Perrita Corre Maratón de 42 Kilómetros en Monterrey y se Vuelve Viral: Buscan que Sea Adoptada
Con información de Conagua
ICM