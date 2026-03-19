Pronóstico del Tiempo JUEVES 19 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?
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Las autoridades informaron que iniciará una nueva onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit
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Para este jueves 19 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.
Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte del territorio nacional.
Además iniciará una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).
Y continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco y Chiapas.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.
Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
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Con información de Conagua
ICM