Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo JUEVES 19 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Pronóstico del Tiempo JUEVES 19 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

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Las autoridades informaron que iniciará una nueva onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit

Pronóstico del Tiempo JUEVES 19 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Habitantes de la Ciudad de México usan impermeables para protegerse de las lluvias. Foto: Cuartoscuro

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Para este jueves 19 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. 

Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte del territorio nacional.

video: Lluvias y Fuertes Rachas de Viento en el Sur y Sureste por una Vaguada y el Ingreso de Humedad

Además iniciará una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur). 

Y continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste). 

Lluvias en el país

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco y Chiapas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. 

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en zonas del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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Con información de Conagua

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