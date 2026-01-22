Pronóstico del Tiempo JUEVES 22 de Enero 2026: Días y Noches Frías en Estados del Norte y Centro

Para este jueves 22 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Campeche y Quintana Roo.

El frente núm. 30 se mantendrá como estacionario sobre el norte y noreste mexicano, propiciará rachas de viento de hasta 60 km/h en dichas regiones.

El ingreso de humedad favorecido por un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país.

Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Puebla (Valle Serdán), Oaxaca, Veracruz (Olmeca), Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz (Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas).

Caída de nieve o aguanieve: zonas serranas de Baja California, durante la noche.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío y heladas en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM