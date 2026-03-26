Pronóstico del Tiempo JUEVES 26 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Hará Calor?
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Se esperan lluvias y chubascos en entidades del occidente, centro, sur y sureste del país; así como fuertes rachas de viento y posibles tolvaneras
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Para este jueves 26 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Asimismo, prevalecerá la línea seca sobre el norte del territorio nacional, generando vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste de México mantendrá cielo despejado y sin lluvia, y ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste del país.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Tabasco.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Morelos, Estado de México y Tlaxcala.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Michoacán.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, habrá cielo despejado, presencia de bruma y ambiente fresco.
Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvias en la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
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Con información de Conagua
ICM