Pronóstico del Tiempo JUEVES 30 de Abril de 2026: ¿En Qué Estados Finalizará la Onda de Calor?

Para este jueves 30 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso.

La onda de calor seguirá a 15 entidades del territorio nacional y finalizará en ocho estados del país: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Por otra parte, el nuevo frente frío (núm. 48) provocará lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Video: A Pesar de la Entrada del Frente Frío 48, Se Esperan Temperaturas por Encima de los 40 Grados

También podría generar lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en Oaxaca.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y noreste), Chihuahua (norte) y Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

De 40 a 45 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se esperan condiciones de cielo con nubes dispersas, ambiente templado y bruma en la región.

Por la tarde, habrá ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 31 a 33 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 26 a 28 °C.

Prevalecerá la onda de calor en el Estado de México (oeste) y finalizará para la Ciudad de México.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM