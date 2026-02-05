Pronóstico del Tiempo JUEVES 5 de Febrero de 2026: Seguirá el Ambiente Frío en el País

Para este jueves 5 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 33 ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá el evento de norte con rachas de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 70 a 90 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Asimismo, prevalecerá el ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de niebla en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como ambiente fresco a templado en la península de Yucatán.

Un canal de baja presión en el occidente y una vaguada en altura sobre el noroeste, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones; adicionalmente del centro y sur del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Durango (oeste), Morelos (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo nublado a medio nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México; con posible caída de granizo, principalmente en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 5 a 7 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 15 a 17 °C.

Con información de Conagua

ICM