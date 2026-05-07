Pronóstico del Tiempo JUEVES 7 de Mayo de 2026: Lluvias, Chubascos y Mucho Calor

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste del país.

Video relacionado: Lluvias Inundan Carretera en Ixtlahuaca-Toluca y Queda Colapsada

Se pronostican lluvias puntuales intensas en Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste); así como puntuales muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí.

Seguirá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana, por lo que prevalecerá la onda de calor en 24 estados y finalizará en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Video: VIDEO: Festejos del PSG por Pase a la Final de Champions Terminan en Enfrentamientos en París

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (este y noreste) y San Luís Potosí (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Estado de México (noreste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

De 40 a 45 °C: Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Colima y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región; y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 16 a 18 °C y la máxima de 30 a 32 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 25 a 27 °C. Prevaleciendo la onda de calor en Ciudad de México (norte) y el Estado de México (centro y suroeste).

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM