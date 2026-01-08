Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo JUEVES 8 de Enero 2026: Se Prevé Frío, Lluvias y Caída de Nieve

Pronóstico del Tiempo JUEVES 8 de Enero 2026: Se Prevé Frío, Lluvias y Caída de Nieve

Las autoridades esperan para este día caída de nieve o aguanieve en Sonora y Chihuahua; así como rachas fuertes de viento en Baja California, Chihuahua y Durango

Pronóstico del Tiempo JUEVES 8 de Enero 2026: Se Prevé Frío, Lluvias y Caída de Nieve

La Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí entregó cobijas a personas en situación vulnerable. Foto: Facebook proteccioncivil.slp

Para este jueves 8 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, ambiente frío a muy frío con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua. 

De igual forma, se prevén vientos muy fuertes con rachas de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

En el resto del país, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, ambiente frío a muy frío durante la mañana y heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Video: Mal Tiempo Deja Bajo el Agua a Nogales y Puerto Peñasco, en Sonora

Lluvias en el país

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
  • Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua. 

Temperaturas máximas

  • De 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
  • De 30 a 35 °C: Nuevo León, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Jalisco (costa), Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

  • De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo despejado con bruma, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. 

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM

