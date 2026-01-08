Pronóstico del Tiempo JUEVES 8 de Enero 2026: Se Prevé Frío, Lluvias y Caída de Nieve
Las autoridades esperan para este día caída de nieve o aguanieve en Sonora y Chihuahua; así como rachas fuertes de viento en Baja California, Chihuahua y Durango
Para este jueves 8 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, ambiente frío a muy frío con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua.
De igual forma, se prevén vientos muy fuertes con rachas de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango.
A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.
En el resto del país, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, ambiente frío a muy frío durante la mañana y heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
- Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- De 30 a 35 °C: Nuevo León, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Jalisco (costa), Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé cielo despejado con bruma, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Con información de Conagua
