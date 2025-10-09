Pronóstico del Tiempo JUEVES 9 de Octubre de 2025: ¿Cómo Estará el Clima en Tu Entidad?

Para este jueves 9 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

Su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región.

Por otro lado, habrá lluvias muy fuertes a intensas en el noreste y oriente del país, así como el sur y sureste del territorio nacional.

Simultáneamente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país, así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes en la mencionada región.

Mientras que el ingreso de humedad ocasionada por la corriente en chorro subtropical generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California.

Finalmente, un segundo canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en dicha península.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Oaxaca (norte y suroeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Guanajuato y Estado de México.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sonora.

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Cielo nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente fresco a templado con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, ambas con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Con información de Conagua

ICM