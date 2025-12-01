Pronóstico del Tiempo Lunes 1 de Diciembre de 2025: Lloverá y Hará Frío en Estos Estados.

Para este lunes 1 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé intervalos de chubascos en siete estados, así como precipitaciones aisladas en 15 entidades más, debido al frente frío número 17.

De acuerdo con las previsiones, se espera la masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Según las autoridades, se pronostica una vaguada en altura y un río atmosférico, así como el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Las lluvias más intensas serán en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, indicó el SMN.

Video: Frente Frío 16 Provocó Descenso de Temperaturas y Lluvias en Varias Regiones de México.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Estado de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Durante la mañana se prevé ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas del Valle de México.

Mientras que en la tarde, se espera ambiente templado a cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de precipitaciones aisladas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ