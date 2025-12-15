Pronóstico del Tiempo Domingo de 15 de Diciembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá?

Para este lunes 15 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en cinco estados, además de chubascos con precipitaciones puntuales intensas en seis entidades más, debido a la extensión del frente frío número 21.

De acuerdo con las previsiones, se espera que la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará descenso de la temperatura en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Además, se prevé que el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo, según el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).

(75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este).

(50 a 75 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur).

(25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tamaulipas (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Campeche.

(5 a 25 mm): Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Mientras que por la mañana habrá ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde se espera ambiente fresco a templado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos dispersos en el Estado de México.

Además, la temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 18 a 20 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 15 a 17 °C.

Con información de Conagua

ASJ