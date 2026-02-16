Pronóstico del Tiempo Lunes 16 de Febrero: Lluvias, Nieve y Ambiente Caluroso.

Para este lunes 16 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes y chubascos en seis estados, debido al ingreso de un nuevo frente frío, así como posible nevada en una región y ambiente caluroso en varias zonas más.

De acuerdo con las previsiones, el sistema frontal entrará por el noroeste del país, en asociación con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, lo que originará precipitaciones en esas entidades.

Según el SMN, se pronostica la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, además de inestabilidad en la atmósfera que causará lluvias en el occidente, centro y sur del territorio nacional

Sin embargo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favorecerá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana.

Las precipitaciones más intensas serán en Baja California, Sonora, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, indicó el SMN.

Video: Activan Fase Uno de Contingencia Ambiental por Ozono en Valle de México.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.

(25 a 50 mm): Baja California. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Puebla, Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

(5 a 25 mm): Sonora, Puebla, Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.

Las lluvias fuertes podrían originar incremente en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

: Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa). De 35 a 40 °C : Durango, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla (suroeste).

: Durango, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla (suroeste). De 30 a 35 °C: Chihuahua (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C en sierras de Baja California.

en sierras de Baja California. De -5 a 0 °C en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. De 0 a 5 °C en las sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, se espera ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Mientras que en la tarde habrá ambiente cálido en la región, así como caluroso en el suroeste del Estado de México.

Asimismo, se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la capital del país será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C.

Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ