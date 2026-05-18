Pronóstico del Tiempo Hoy 18 de Mayo: Lluvias en la Mitad del País y Onda de Calor en 22 Estados.

Para este lunes 18 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una onda de calor en 22 estados del país, así como fuertes lluvias en 12 entidades más, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Se espera una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México, la cual mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional.

Asimismo, una línea seca en el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán vientos fuertes a muy fuertes y posibles tolvaneras en esas regiones.

Mientras que un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro, oriente, sur y sureste mexicano, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (norte).

(50 a 75 mm): Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (norte). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México (norte y este), Puebla (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y sur).

(25 a 50 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México (norte y este), Puebla (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos.

(5 a 25 mm): Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a muy podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

Video: Continuarán el Calor y las Lluvias, en Gran Parte del País.

¿Dónde habrá calor?

Coahuila

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Guanajuato

Querétaro

Nuevo León

San Luis Potosí

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Chihuahua (noreste), Coahuila (norte, noreste y suroeste), Durango (noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

: Chihuahua (noreste), Coahuila (norte, noreste y suroeste), Durango (noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste). De 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (norte y sur), Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (norte y sur), Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C en las sierras de Sonora.

Valle de México

Para el Valle de México, se espera una mañana con nubes dispersas en el cielo y presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de la Ciudad de México y el norte y este del Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

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ASJ