Pronóstico del Tiempo Lunes 20 de Abril: ¿En qué Entidades Habrá Fuertes Lluvias?

Para este lunes 20 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en 12 estados del país, incluidas descargas eléctricas y granizo, además de una onda de calor en nuev entidades.

Según los pronósticos, se espera que el frente frío número 45 deje de afectar a territorio nacional por la tarde. Pero en el día, se extenderá sobre el Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad del mar Caribe. Eso ocasionará fuer precipitaciones en el sureste del país.

Mientras que la masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana.

A su vez, las lluvias serán provocadas en el norte, centro y occidente por un canal de baja presión al interior del país, la inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del océano Pacífico.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste).

(50 a 75 mm): Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur).

(25 a 50 mm): Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit y Yucatán.

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios

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¿Dónde habrá una onda de calor?

Durango (noroeste)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (norte)

Jalisco (oeste y sur)

Colima (este)

Michoacán (sur y suroeste)

Guerrero (noroeste y sur)

Morelos (sur)

Oaxaca (suroeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste).

: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C :Baja California (noreste), Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

:Baja California (noreste), Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala.

con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Puebla y Tlaxcala. De 0 a 5 °C en las sierras de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Valle de México

Para el Valle de México, se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, habrá ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde se espera ambiente de templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias muy fuertes en el oeste, centro y suroeste del Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

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