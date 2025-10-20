Pronóstico del Tiempo Lunes 20 de Octubre de 2025: Así las Lluvias en el País
El Servicio Meteorológico Nacional prevé intensas lluvias en regiones de nueve entidades del país; conoce en dónde se presume que pueda haber más daños
Para este lunes 20 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé intensas lluvias en diversas regiones de nueve entidades del país.
Las precipitaciones más intensas serán en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Igual se prevén afectaciones Puebla, Guerrero y la Península de Yucatán.
Además, se esperan canales de baja presión, así como nubosos de la vaguada monzónica, cerca del Pacífico sur.
Lluvias en el país
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones Selva, Fronteriza y Soconusco).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Papaloapan), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) y Tabasco (regiones Sierra y Chontalpa).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero (sureste), Veracruz (región Montaña), Campeche (sur y suroeste), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.
Temperaturas mínimas
- De -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C hacia las sierras de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Clima en el Valle de México
Para el Valle de México se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día.
Durante la mañana, se pronostica ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México; los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas.
Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región
Con información de Conagua
