Pronóstico del Tiempo Lunes 27 de Octubre de 2025: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este lunes 27 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias fuertes en cuatro estados del país, así como precipitaciones aisladas en seis entidades más debido al frente frío número 11, canales de baja presión sobre el interior del país, inestabilidad atmosférica y una circulación anticiclónica.

De acuerdo con el pronóstico, se espera el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, además de una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, lo que originará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Las lluvias más intensas serán en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, según el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.

: Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

Noticia relacionada: ¡No Paran! Se Aproxima Frente Frío 11; Estos son los Estados que Serán Afectados Desde Mañana

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes 27 de octubre en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

con heladas durante la madrugada del lunes 27 de octubre en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C durante las primeras horas en zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo despejado por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas, de acuerdo con el SMN.

En la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ