Pronóstico del Tiempo Lunes 3 de Noviembre de 2025: ¿En qué Estados Habrá Lluvias?

Para este lunes 3 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones fuertes en cuatro estados del país, así como intervalos de chubascos en ocho entidades más por las afectaciones persistentes del frente frío número 12 y un canal de baja presión en el interior de la República

De acuerdo con el pronóstico, se espera que esos fenómenos interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

"A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, continuará generando ambiente de muy frío a frío al amanecer con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central", señaló el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

: Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes 3 de noviembre en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

con del lunes 3 de noviembre en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. De 0 a 5 °C durante las primeras horas en las sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo medio nublado durante el día. Por la mañana habrá ambiente frío con bancos de niebla, siendo muy frío con temperaturas de 0 a 5 °C y posibles heladas en zonas altas de la región.

Mientras que en la tarde, se prevé cielo medio nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en territorio capitalino será de 7 a 9 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, se espera una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Así como viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ