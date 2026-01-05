Pronóstico del Tiempo Lunes 5 de Enero de 2026: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte?

Para este 5 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en seis estados, debido al ingreso del frente frío número 27.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal número 25 se mueva al sur de Estados Unidos, con lo que dejará de afectar al país. Sin embargo, ingresará otro frente sobre el noreste del territorio nacional. Además, se pronostica el ingreso de humedad del océano Pacífico que propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste de México.

Según el SMN, el fenómeno interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región.

Pero una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ayudará a que haya cielo despejado y baja probabilidad de lluvias en el país.

Las lluvias más intensas serán en Baja California, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo, indicó el SMN.

Video: Bajas Temperaturas Afectan a Varios Estados del País y Aumentan Enfermedades Respiratorias.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Michoacán y Guerrero.

: Michoacán y Guerrero. De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado con bruma durante el día. Pero, por la mañana, se espera ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

Mientras que en la tarde se prevé ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

