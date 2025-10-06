Pronóstico del Tiempo LUNES 6 de Octubre de 2025: Lluvias en la Mayor Parte del País.

Para este lunes 6 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en 14 estados en la zona del Pacífico, centro y sureste del país.

Además, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en 11 entidades más, por lo que se recomienda seguir avisos de autoridades de protección civil.

El pronóstico prevé el desplazamiento del huracán Priscilla frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán; así como afectaciones por la onda tropical núm. 36 sobre la península de Yucatán que interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el centro del golfo de México.

Asimismo, se esperan canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del territorio nacional, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (este y suroeste), Oaxaca (oeste, noreste y costa), Chiapas (norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este y sureste).

: Jalisco (suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (este y suroeste), Oaxaca (oeste, noreste y costa), Chiapas (norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este y sureste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa (sur), Nayarit, Puebla y Yucatán.

: Sinaloa (sur), Nayarit, Puebla y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

: Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí.

: Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas. De 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes 7 de octubre en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México habrá cielo medio nublado a nublado durante el día lunes 6 de octubre. Por la mañana, ambiente fresco y bruma, con bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. En la tarde, ambiente templado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México.

Según el SMN, las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Así como viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta.

