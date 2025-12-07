Pronóstico del Tiempo del Lunes 8 de Diciembre de 2025: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte?

Para este lunes 8 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 12 estados, debido al ingreso del frente frío número 19.

De acuerdo con las previsiones, se espera que la masa de aire polar que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.

Según las autoridades, igual se pronostican canales de baja presión al interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico. Asimismo, se prevé evento de "Norte" fuerte a intenso en el litoral del golfo de México y en la península de Yucatán.

Las lluvias más intensas serán en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Querétaro y Tlaxcala, indicó el SMN.

Video: Frente Frío 19: Lluvias, Descargas Eléctricas y Tormentas Afectaran Diversas Regiones de México.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur).

(75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(50 a 75 mm): Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.

(25 a 50 mm): Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

(5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas y Nayarit.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en las sierras de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, el SMN pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. En la mañana, se prevé ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas.

Mientras que en la tarde, se espera ambiente templado, así como probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Historias recomendadas:

ASJ