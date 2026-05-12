Pronóstico del Tiempo MARTES 12 de Mayo de 2026: Se Esperan Chubascos y Lluvias en el País

Para este martes 12 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en zonas del noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

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Por otro lado, continuará la onda de calor en 14 estados de la República Mexicana, mientras que finalizará a partir de este día en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Finalmente, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el norte, noroeste, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México.

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Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guanajuato (sur y suroeste), Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guerrero (norte, centro y este), Estado de México (norte y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte).

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste y sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Coahuila (suroeste), Jalisco, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí (este) y Zacatecas (sur).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua y Estado de México.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, condiciones de cielo medio nublado, ambiente templado y bruma en la región.

Por la tarde, cielo nublado, ambiente cálido con lluvia puntualmente fuerte en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

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Con información de Conagua

ICM