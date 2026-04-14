Pronóstico del Tiempo MARTES 14 de Abril de 2026: Se Esperan Lluvias y Torbellinos

Para este martes 14 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias aisladas en Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Simultáneamente, se prevé viento con rachas 70 a 90 km/h en Sonora y con posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otra parte, canales de baja presión al interior y sureste de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Chiapas (costa).

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (sur y suroeste) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Durango, Zacatecas (norte y sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, condiciones de cielo parcialmente nublado y presencia de bruma en la región; ambiente fresco a templado y frío en zonas altas del Estado de México.

Durante la tarde ambiente cálido e incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México, mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México, será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 y 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

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Con información de Conagua

ICM