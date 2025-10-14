Pronóstico del Tiempo MARTES 14 de Octubre de 2025: En Estos Estados Lloverá Fuerte

Para este martes 14 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste y la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical se aproximará al noroeste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en dicha región; así como descenso de temperaturas, lluvias y chubascos en Baja California.

Por otra parte, se esperan chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional, previéndose lluvias muy fuertes en Puebla.

Simultáneamente, la onda tropical núm. 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

