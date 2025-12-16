Pronóstico del Tiempo MARTES 16 de Diciembre de 2025: ¿Dónde Se Esperan Bajas Temperaturas?

Para este martes 16 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Se espera que al final del día dicho sistema frontal y la masa de aire polar asociada, dejen de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.

Por otra parte, habrá lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Campeche.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

