Pronóstico del Tiempo MARTES 16 de Diciembre de 2025: ¿Dónde Se Esperan Bajas Temperaturas?
Las autoridades meteorológicas prevén lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y surestes del país
Para este martes 16 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.
Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Se espera que al final del día dicho sistema frontal y la masa de aire polar asociada, dejen de afectar al país, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas.
Por otra parte, habrá lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Campeche.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
- De 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México. Sin lluvia en la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 16 a 18 °C.
Con información de Conagua
