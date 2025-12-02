Pronóstico del Tiempo MARTES 2 de Diciembre de 2025: En Estos Estados Lloverá Fuerte

Para este martes 2 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste y occidente del país propiciará rachas fuertes de viento en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Zacatecas; con probabilidad de caída de aguanieve en sierras de Durango.

Asimismo, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Capital).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de aguanieve: Sierras de Durango.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.

Clima en el Valle de México

Se prevé cielo medio nublado con bruma y ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México (norte) y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

