Pronóstico del Tiempo MARTES 20 de Enero 2026: Habrá Lluvias y Frío en el País
N+
Continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central
COMPARTE:
Para este martes 20 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte del país.
Simultáneamente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, oriente, sur y sureste del país.
Finalmente, continuará el b durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Sinaloa y Nayarit.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Clima en el Valle de México
Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.
Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 17 a 19 °C.
Historias recomendadas:
- Eliminarán Leyenda de "Alerta Presidencial" en Celulares durante Sismos; Alistan Lineamientos
- Suman 3 Mil Inmigrantes Detenidos en Minneapolis en Operación “Metro Surge”
- Detienen a Mujer por Arrojar Café Hirviendo a Niños que Platicaban en el Cine de Saltillo
Con información de Conagua
ICM