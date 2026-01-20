Pronóstico del Tiempo MARTES 20 de Enero 2026: Habrá Lluvias y Frío en el País

Para este martes 20 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte del país.

Simultáneamente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en estados del centro, oriente, sur y sureste del país.

Finalmente, continuará el b durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Video: Persistirán las Bajas Temperaturas y Lluvias en Gran Parte de México

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Sinaloa y Nayarit.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Con información de Conagua

ICM

