Pronóstico del Tiempo MARTES 23 de Diciembre 2025: Habrá Lluvias en el Oriente y el Sureste

Para este martes 23 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h en Baja California.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte) y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo), Chiapas (costa e istmo), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

