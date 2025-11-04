Para este martes 4 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la masa de aire frío asociada al frente frío núm. 12 mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; así como bancos de niebla.

A su vez, prevalecerá el evento de Norte muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); así como rachas de 40 a 55 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo por la tarde.

Habrá lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este), así como lluvias puntuales fuertes en Campeche (suroeste). Se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en el sureste del territorio nacional.

Por su parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente y sur del país. Finalmente, se mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango.

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se espera cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C y bancos de niebla en la región, siendo muy frío (de 0 a -5 °C) con posibles heladas en zonas altas.

Durante la tarde, cielo parcialmente nublado, ambiente templado y sin lluvia en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5°C y una máxima de 19 a 21 °C.

