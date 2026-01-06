Pronóstico del Tiempo MARTES 6 de Enero 2026: Lluvias, Heladas y Caída de Aguanieve en el País

Para este martes 6 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h en el noroeste del país, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

A su vez, se pronostican condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Al final del día, las condiciones invernales serán reforzadas sobre el noroeste mexicano.

Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente,se mantendrá cielo despejado con baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional; ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como cálido por la tarde.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo.

Durante la noche, probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con posibles heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado a cálido, con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de N+

ICM