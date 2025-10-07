Pronóstico del Tiempo MARTES 7 de Octubre de 2025: Huracán Priscilla Seguirá Provocando Lluvias

Este martes 7 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el huracán Priscilla se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur.

Su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Por otro lado, distintos fenómenos climatológicos provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la mencionada península

Finalmente, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluyendo el Valle de México y el estado de Michoacán.

Video: Huracán Priscilla Provoca Fuertes Lluvias en Cabo San Lucas; Suspenden Clases en BCS

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente fresco en la región; así como frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo nublado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

