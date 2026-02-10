Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 11 de Febrero de 2026: Se Acerca Nuevo Frente Frío

Para este miércoles 11 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.

Además, un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano y en interacción con otros fenómenos provocará vientos fuertes en la citada región, descenso de la temperatura y chubascos en Baja California.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo despejado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Con información de Conagua

ICM