Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 11 de Marzo de 2026: Viento, Lluvias y Onda de Calor
Se espera que en algunas regiones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca las temperaturas llegarán a los 45 grados Celsius
Para este miércoles 11 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de viento de 50 a 70 km/h en el noreste, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.
Por otra parte, se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.
Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro e istmo).
- De 35 a 40 °C: Sonora, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Coahuila, Zacatecas (sur), Guanajuato y Estado de México (suroeste).
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Zacatecas y Estado de México.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.
Con información de Conagua
