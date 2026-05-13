Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 13 de Mayo de 2026: Seguirá el Ambiente Lluvioso en el País

Para este miércoles 13 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país y en la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Por su parte, distintos fenómenos climáticos provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

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Prevalecerá la onda de calor en 14 estados, mientras que una masa de aire frío modificará sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sureste), Colima (noreste), Michoacán (este y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Sonora (sur) y Sinaloa (norte y sur).

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Coahuila (oeste), Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Morelos, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (este) y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este) y Aguascalientes (oeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Clima en el Valle de México

En el transcurso de la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente templado y bruma en la región.

Por la tarde, habrá cielo nublado, ambiente cálido con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

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Con información de Conagua

ICM