Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 21 de Enero 2026: Lluvias, Viento y Frío en el País

Para este miércoles 21 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano.

Estas precipitaciones podrían traer caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, propiciando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila.

A su vez, habrá lluvias y chubascos en el sureste mexicano y la península de Yucatán; con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco y Tabasco.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

